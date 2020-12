Anya Taylor Joy, la star de La Regina degli scacchi pronta per una nuova serie Netflix

Il grande successo de La Regina degli Scacchi ha permesso ad Anya Taylor Joy di accrescere ulteriormente la sua fama, diventando una delle attrici più ricercate del momento e presto sarà la protagonista di una nuova serie Netflix ispirata all'adattamento del romanzo di Vladimir Nabokov: Una risata nel buio.

A darne l'annuncio è lo showrunner Scott Frank che durante un episodio del podcast The Watch, ha ammesso di voler dar vita un nuovo progetto servendosi dell'intero cast de La Regina degli Scacchi, rivelando di voler svolgere le riprese a Berlino per poter essere il più fedele possibile al libro.

"Sarà una specie di Valentino dei film, lo farò come un film noir. Il libro parla per lo più di arte e dipinti. L’intenzione è di farne un film nel film. Sarà uno sporco, meraviglioso, piccolo thriller. Mi piacerebbe girare a Berlino, per rimanere il più fedele possibile al romanzo".

Questo romanzo Nobokov, assomiglia in parte al film di Tornatore La migliore offerta, trattando infatti la storia di un ricco uomo tedesco che decide di lasciare sua moglie per un'altra donna, finendo preda delle sue pulsioni più infime.

Intanto molti si chiedono se La Regina degli Scacchi avrà una nuova stagione. Le avventure di Beth sembrano essersi conclusa nei 7 episodi realizzati ma, visti suoi numeri incredibili, in molti pensano che in qualche modo la serie potrebbe presto ricevere nuove puntate. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.