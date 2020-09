Buffy L'Ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar svela i suoi tre episodi preferiti

A distanza di anni dalla sua conclusione, Buffy L'Ammazzavampiri continua a essere una serie molto amata dai fan, non solo nostalgici, e come è giusto che sia ognuno avrà la sua personale classifica dei migliori episodi. Questo vale anche per la protagonista, Sarah Michelle Gellar, che ha rivelato su Reddit il suo podio ideale.

L'attrice, divenuta famosa nella seconda metà degli anni Novanta proprio per il ruolo di Buffy Summers, ha recentemente preso parte a un AMA (Ask Me Anything), rispondendo alle domande dei fan. Una di queste riguardava proprio i suoi preferiti tra gli episodi di Buffy L'Ammazzavampiri.

L'attrice ha citato per primo The Prom, della terza stagione, che ha definito "bello e straziante". Nell'episodio, la Cacciatrice si ritrova da sola a combattere tre mastini infernali, mentre Xander, Willow e il resto del gruppo si godono il ballo della Sunnydale High. Come se non bastasse, Buffy viene anche lasciata da Angel. "Ho amato l'intera storia" ammette Sarah Michelle Gellar, "penso che riassuma alla perfezione lo spirito dello show."

Al secondo posto si piazza Hush, episodio della quarte stagione, quasi privo di dialoghi in quanto incentrato sui Gentiluomini, demoni che privano i loro nemici della capacità di parlare. "È stato uno dei momenti più spaventosi" ricorda l'attrice, "ma è stata anche una bella sfida realizzare un episodio muto."

Al terzo posto, infine, The Body (stagione 5), episodio in cui Buffy e sua sorella minore Dawn sono costrette a fare i conti con la morte della madre Joyce.

Per altri approfondimenti su Buffy L'Ammazzavampiri rimandiamo ai nostri 5 episodi preferiti e ai motivi per cui riscoprire la serie.