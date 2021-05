Apex Legends diventerà una serie tv? Risponde il responsabile di Respawn

Apex Legends è stato un enorme successo per EA e Respawn Entertainment e alcuni fan vorrebbero vedere questo franchise espandersi. Da tempo ormai si vocifera di una possibile serie tv ma per adesso nulla è ancora entrato concretamente in produzione.

Nel corso di un AMA di Reddit, uno dei subreddit più popolari in cui un utente può chiedere qualsiasi cosa ad un personaggio, è stato chiesto a Ryan K. Rigney, il direttore della comunità e delle comunicazioni di Respawn, se ci fosse in ballo una serie tv per Netflix o Amazon e questi si è divertito a stuzzicare la curiosità dei fan.

Rigney infatti non ha dato una risposta concreta, utilizzando semplicemente l'emoji della bocca cucita. È possibile dunque che il direttore della comunicazione di Respawn si sia solo divertito, ma è anche possibile che qualcosa sia davvero in lavorazione per quanto riguarda il gioco.

Ultimamente gli adattamenti di franchise videoludici di grande successo stanno proliferando sulle piattaforme streaming, basti pensare al The Last of Us di HBO o al Fallout di Amazon e dunque vedere un adattamento di Apex Legends non dovrebbe essere poi così improbabile. Per ora naturalmente non c'è ancora nulla di ufficiale e fin qui si tratta solo di supposizioni ma, sarebbe sicuramente interessante vedere questo gioco in una trasposizione sul piccolo schermo. Certamente una bella sfida!