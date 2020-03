Appassionato di Fantasy? Ecco un video in cui vi consigliamo 5 serie presenti su Netflix

Mentre Netflix Usa ha elencato alcune serie da guardare in questo periodo, noi di Everyeye abbiamo voluto fare una lista delle cinque migliori serie fantasy da recuperare nel catalogo del colosso statunitense dello streaming.

In calce alla notizia è presente il filmato in cui vi lasciamo dei consigli riguardo alcune delle opere più di successo, ambientate in mondi originali e che siamo sicuri riusciranno a tenervi compagnia per qualche ora. Tra opere di animazione come "Il Principe dei Draghi", ad altre quali ad esempio "Marco Polo", che ha cercato di creare uno show a metà tra storia fantastica e trasposizione del celebre libro "Il Milione", sarà possibile spaziare così tra diversi generi, tutti accomunati da storie estremamente avvincenti.

Così, mentre in molti hanno deciso di vedere il documentario di Netflix intitolato Pandemic, vi consigliamo di affrontare questa quarantena svagandovi un po' e immergendovi in nuovi racconti di genere fantasy.

Infine una buona notizia per tutti gli appassionati di moda e reality show: la famosa serie Queer Eye è stata rinnovata per una sesta stagione, a conferma del grande successo ottenuto dal programma condotto da Antoni Porowski, Bobby Berk, Jonathan Van Ness, Karamo Brown e Tan France.

