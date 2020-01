Apple ci mostra le prime immagini ufficiali di Mythic Quest: Raven's Banquet

Apple TV+ fa sul serio: la sua Mythic Quest: Raven's Banquet è una delle serie più attese di questa stagione televisiva, grazie al tema trattato che suscita la curiosità di molti e ad un cast, sia di attori che di sceneggiatori, di primo livello.

La serie prodotta da Apple in collaborazione con Ubisoft sarà ambientata in un'azienda che si occupa dello sviluppo di videogiochi (Ubisoft, insomma, ne sa sicuramente qualcosa) e sarà incentrata sulle vicende (reali e virtuali) del personaggio interpretato da Rob McElhenney, già noto in più per aver recitato in It's Always Sunny in Philadelphia.

Al fianco di McElhenney, che vestirà i panni di un programmatore piuttosto eccentrico, troveremo F. Murray Abraham (The Grand Budapest Hotel, Scarface), Danny Pudi (Community), Imani Hakim (Tutti odiano Chris), Charlotte Nicdao (Thor: Ragnarok), David Hornsby (It’s Always Sunny in Philadelphia), Ashly Burch (Final Space), Elisha Hennig (The Sinner) e Jessie Ennis (Better Call Saul). Nella giornata di ieri, inoltre, è stato annunciato l'ingresso dello showrunner di Modern Family nel team di Mystic Quest: Raven's Banquet.

Al primo trailer della serie, rilasciato appunto lo scorso 7 gennaio, vanno ora ad aggiungersi quindi le prime immagini ufficiali della serie; la premiere di Mystic Quest: Raven's Banquet, ricordiamo, è prevista per il prossimo febbraio.