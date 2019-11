Apple+ rinnova Servant per una seconda stagione: la serie di Shyamalan è già un successo

La conferma ci è appena giunta: Apple+ ha rinnovato Servant, il thriller del regista M. Night Shyamalan, per una seconda stagione. La notizia è ancor più eccitante se si considera che non solo la piattaforma streaming è online da poco più di tre settimane, ma la premiere della serie non si è ancora svolta!

L'annuncio è stato fatto dallo stesso regista; nonché produttore della serie, al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ad una settimana esatta dalla distribuzione della serie che avverrà il 28 novembre in occasione del Giorno del Ringraziamento e proseguirà con un episodio a settimana per un totale di dieci appuntamenti.

Il thriller psicologico è il quinto ad essere riconfermato dopo Dickinson, serie ispirata alla vita della poetessa, See con Jason Momoa, For All Mankind e The Morning Show con Jennifer Aniston e Steve Carell.

Servant segue le vicende di una coppia di Philadelphia, in lutto dopo una tragedia indicibile, che condurrà ad una ferita insanabile nel loro rapporto in cui si farà strada una forza misteriosa.



Nel cast troveremo Rupert Grint nel ruolo di Julian Pearce, Toby Kebbell e Lauren Ambrose, rispettivamente Sean e Dorothy Turner, e Nell Tiger Free nei panni di Leanne Grayson.

Se volete sbirciare dietro le quinte di Servant, vi rimandiamo al trailer della serie targata Applet e alle nostre impressioni a caldo della serie di Shyamalan