Apple sospende il contratto con Natalie Portman e Adam McKay: cosa è successo?

Apple è ormai una vera e propria istituzione non solo in ambito tecnologico, con la sua piattaforma di streaming ha infatti recentemente permesso a molte produzioni di entrare a far parte a titolo esclusivo della propria famiglia. Garantendo al pubblico un qualcosa di unico sul mercato.

Tuttavia come ormai ben sappiamo, da mesi negli USA si stanno verificando gli scioperi degli attori e sceneggiatori di Hollywood, ciò ha portato anche alla sospensione di numerosi accordi tra le più importanti majors ed alcune star di rilievo.

In un tale contesto di tensione e caos generale, si va ad aggiungere quindi anche la stessa Apple, la quale ha recentemente deciso di sospendere a titolo definitivo i contratti con Natalie Portman e Adam Mckay.

Secondo quanto riferito, la società mantiene ancora però accordi di alto profilo con partner non sceneggiatori, quali Martin Scorsese. Ovviamente, come già detto, non è l'unica ad essersi mossa in tal modo. Basti pensare a Warner Bros Discovery, la quale ha fatto lo stesso con Greg Berlanti e Bad Robot di J.J. Abrams.

Sicuramente il numero di casi di questo tipo è destinato solo ad aumentare fino a quando non si deciderà di giungere ad un accordo definitivo tra le majors e gli aderenti agli scioperi.

Voi cosa ne pensate? Oltretutto, sapevate che Warner Bros prevede grosse perdite in arrivo?