Apple trasmetterà Pachinko, serie TV drama adattamento dell'omonimo libro

In attesa della presentazione del servizio streaming di Apple, il colosso tech si è aggiudicato i diritti della serie TV Pachinko, tratta dall'omonimo bestseller di Min Jin Lee. Si tratta di uno dei 10 migliori libri del 2017 secondo il New York Times e finalista del National Book Award.

Pachinko narra delle speranze e i sogni di quattro generazioni di una famiglia di immigrati coreani, partendo da un tormentato e proibito amore, per arrivare ad una saga che spazia tra Corea, Giappone e Stati Uniti.

Apple punta molto sul drama, che sarà curato da Soo Hugh che ne sarà showrunner e produttrice esecutiva e sarà prodotta da Media Res, agenzia già dietro il morning show drama di Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, visto che sembra sia stato stanziato un grosso budget per la serie, si dice simile a quello messo a disposizione da Netflix per The Crown, e sarà trasmessa in tre lingue: coreano, giapponese e inglese.

Anche la stessa autrice del libro, Min Jin Lee, sarà accreditata come produttrice esecutiva dello show. Ecco le sue parole a riguardo: "Non riesco a immaginare un team migliore degli uomini e le donne di Apple, Media Res, William Morris Entertainment e la fantastica showrunner Soo Hugh per trasporre Pachinko in una storia visiva per il pubblico di tutto il mondo".

E voi conoscevate già il libro? Cosa vi aspettate dalla serie TV?