Apple TV+ annuncia WeWork, serie TV sulla storia dell'omonima startup

Un'altra serie TV va ad aggiungersi al catalogo del servizio streaming creato dalla Apple: dopo l'annuncio di Severance, l'azienda californiana fa sapere di essere al lavoro su WeWork, opera che ci farà conoscere la storia della startup omonima.

Lo show sarà ispirato al podcast condotto dal giornalista David Brown e intitolato "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork", che ha raccontato al pubblico americano l'ascesa dell'azienda fondata da Adam Neuman. Scopriremo così i motivi dietro il suo successo e l'inspiegabile fallimento, nelle puntate che saranno scritte da Drew Crevello.

Nel ruolo di produttori esecutivi troveremo invece Hernan Lopez, Marshall Lewy, Aaron Heart e il creatore di "Little America" Lee Eisenberg. Questo è il terzo lavoro dedicato all'azienda ad essere entrato in fase di produzione, dopo un film e un'altra serie prodotte dalla Universal e da Blumhouse. Non conosciamo invece ancora il taglio che verrà dato alla show, se di stampo documentaristico oppure se si tratterà di una tipica serie TV, non sappiamo neanche i nomi dei primi interpreti legati al progetto, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo altre notizie su WeWork.

Se siete curiosi di vedere un prodotto creato da Lee Eisenberg, vi lasciamo con la nostra recensione di Little America, serie disponibile su Apple TV+, servizio streaming dell'azienda fondata da Steve Jobs.