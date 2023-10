Apple TV+ ha appena cancellato la serie tv dei creatori di Spider-Verse Miles Morales

Se è vero che è la norma ormai da qualche anno che tra le tante produzioni che le nuove piattaforme di streaming permettono che vengano realizzate ce ne siano sempre alcune che durano meno, o molto meno del previsto, è anche vero che AppleTV+ non è nuova alla rimozione di show prima del tempo, e stavolta non ci è andata affatto leggera.

Sembra infatti che questa volta ad essere cancellata prima di un rinnovo per una nuova stagione, la terza per l'esattezza, sia stata proprio Afterparty.

Lo show che divertiva il pubblico cercando in ogni puntata di risolvere un caso attraverso diversi generi cinematografici è ufficialmente arrivata a capolinea. Lo show era stato ideato da Chris Miller, creatore di Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Questo sarà certamente un duro colpo per tutti quelli spettatori che bramavano ancora nuovi episodi della serie, sicuramente però non si aspettavano che l'ideatore di uno dei prodotti animati più di successo degli ultimi anni potesse vedersi trattare in questo modo da AppleTV+.

Purtroppo però la decisione sembra definitiva, e non ci lascia altra scelta che immaginare soltanto quali sarebbero potute essere le nuove vicende che avrebbero coinvolto i personaggi di Afterparty.

Voi che ne pensate?