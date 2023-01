Apple TV+ ha appena rinnovato una delle sue serie tv più popolari: la stagione 3 si farà!

Dopo la sorprendente cancellazione di The Mosquito Coast, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ fa tirare un sospiro di sollievo ai fan e agli amanti delle serie tv comedy con il rinnovo per una terza stagione di una delle sue serie tv più popolari.

Stiamo parlando di Acapulco, interpretata e prodotta dal vincitore dell'Emmy e del SAG-Award Eugenio Derbez, che tornerà con una nuova stagione di 10 episodi, la cui produzione inizierà ufficialmente questa primavera. "Abbiamo visto una risposta di pubblico travolgente da parte degli spettatori di tutto il mondo che si sono innamorati di "Acapulco"" ha dichiarato Morgan Wandell, responsabile della programmazione internazionale di Apple TV+. "Eugenio e tutto il talentuoso cast e la troupe della serie hanno creato uno show che fa stare bene, che scalda il cuore, che suscita emozioni e risate e non vediamo l'ora di riproporre tutto questo nella terza stagione".

La seconda stagione della serie è stata classificata come uno dei migliori show di tutto il 2022, raggiungendo un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes. La terza stagione di Acapulco sarà il momento di riconciliazione con gli errori del passato e di nuovi entusiasmanti inizi. Nella storia, ambientata ai giorni nostri, il Maximo adulto (Eugenio Derbez) si ritrova a tornare in una Las Colinas che non riconosce più, mentre nel 1985 il giovane Maximo continua la sua scalata al successo, mettendo potenzialmente a repentaglio tutte le relazioni che ha faticosamente costruito...

La prima e la seconda stagione di Acapulco sono disponibili in streaming su Apple TV+. Per altri contenuti scoprite la line up delle nuove serie Apple TV Plus in arrivo nel corso della primavera.