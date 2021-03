Apple TV+, arriva la serie live-action di Dr. Brain: Lee Sun-Kyu di Parasite nel cast

Secondo quanto riportato da Deadline, Apple TV+ ha dato ufficialmente il via libera per lo sviluppo di Dr. Brain, nuova serie basata sull'omonima web serie animata che diventerà il primo titolo originale della piattaforma in lingua coreana.

Lo show sci-fi thriller è stato affidato all'acclamato regista sudcoreano Kim Ji-Woon - autore tra gli altri di Two Sisters, Bittersweet Life, Il buono, il matto, il cattivo e I Saw the Devil - che si occuperà interamente sia della regia che delle sceneggiatura.



Per quanto riguarda la trama, Dr. Brain racconta le vicende di uno scienziato ossessionato di scoprire qualsiasi tipo di nuova tecnologia che permetta di accedere alla coscienza e ai ricordi insiti nel cervello delle persone. La sua vita viene capovolta quando la sua famiglia cade vittima di un misterioso incidente, così utilizza le proprie capacità per accedere ai ricordi di suo moglie e ricostruire il mistero intorno all'accaduto.



Il protagonista sarà interpretato da Lee Sun-Kyun, attore sudcoreano che nel 2019 è apparso nei panni del ricco capofamiglia di Parasite, l'acclamato film di Bong Joon-Ho vincitore di 4 premi Oscar tra cui quello per il miglior film.



Che ve ne pare del progetto? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, AppleTV + ha annunciato il cast stellare di una nuova serie originale intitolata Calls.