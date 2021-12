Apple TV+ arriva su Sky Q: un Natale con Ted Lasso e altri show per gli abbonati

La notizia del giorno per gli abbonati Sky Q è l'arrivo di Apple TV+ sulla piattaforma: l'app è ora disponibile in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria. Sarà fruibile per gli abbonati ad altri servizi, che potranno così accedere tramite Sky Q a titoli come Ted Lasso, The Morning Show e molti altri.

Gli abbonati Sky Q possono trovare Apple TV+ nella sezione App e possono accedervi ancora più facilmente attraverso il controllo vocale di Sky Q tramite il comando "Apri Apple TV+". I contenuti, a cui si aggiungeranno mensilmente le varie novità, sono fruibili senza pubblicità e on demand.

Sarà possibile così passare, in modo semplice e senza cambiare dispositivo, da una serie Sky Original a un contenuto Apple TV+, oltre che trovare una selezione di titoli Apple direttamente nella Home di Q, cosa che del resto accadeva già con piattaforme come Disney+, Netflix e Amazon Prime Video.

Sky Q diventa così sempre di più il punto di riferimento per l’intrattenimento di tutta la famiglia, con la possibilità di avere accesso ai propri programmi preferiti con un’esperienza di visione semplice, coinvolgente e un’offerta ricchissima di contenuti.

Parlando delle serie visibili su Apple TV+, sappiamo che le riprese di Ted Lasso 3 inizieranno presto, ed è notizia di questi giorni anche il rinnovo di Invasion per la stagione 2.