Apple TV+, in arrivo la docuserie su Lionel Messi

Per la gioia degli appassionati di calcio e non, una nuova docuserie in quattro parti dedicata alla stella del calcio Lionel Messi è in arrivo su Apple TV+. A realizzarla saranno Tim Pastore, Patrick Milling-Smith, Brian Carmody e Matt Renner.

La serie, ancora senza titolo, è girata tra Francia, Quatar e Argentina, e segue il percorso del sette volte vincitore del Pallone D'oro attraverso le presenze alla Coppa del Mondo FIFA. Ne deriva uno sguardo intimo e personale sul celebre sportivo, soprattutto considerando gli scenari contemplati: dall'allenamento alle interviste, dalla stanza privata alle conversazioni con giocatori, allenatori e tifosi, oltre a tantissimi altri elementi che delineeranno la sua figura a trecentosessanta gradi. A proposito, sapevate che Lionel Messi è in Blue Lock dopo la vittoria dell'Argentina?

Eppure, il nuovo prodotto Apple TV+ non racconta soltanto il successo: Messi ha dovuto affrontare molti momenti difficili – primo fra tutti il suo debutto nella nazionale di calcio argentina, quando ha ricevuto un cartellino rosso al suo primo minuti di gioco. Senza contare il suo ritiro anticipato del 2016 e tutti gli altri ostacoli.

Quanto ai produttori, Pastore e Renner vengono ricordato per Free Solo e Limitless (con Chris Hemsworth), mentre Milling-Smith per The Drifters. Infine, Carmody ha realizzato Electric Slide. In totale hanno conseguito svariati riconoscimenti, tra cui spiccano tre Premi Emmy e un Tony Award Smith.

La vita del giocatore verrà approfondita anche attraverso la serie TV animata su Messi, realizzata in collaborazione con Sony Music Entertainment. Non ci resta che aspettare il debutto della nuova docuserie su Apple TV+.