Su Apple TV+ è in arrivo la serie tv erede di True Detective? Scoprite Criminal Record

In attesa dell'uscita in Italia di True Detective 4, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha svelato la nuova serie poliziesca Criminal Record, thriller in otto episodi con protagonisti il vincitore dell'Oscar e del BAFTA Peter Capaldi e la candidata al Critics Choice Award Cush Jumbo.

Criminal Record farà il suo debutto il 12 gennaio 2024, in esclusiva su Apple TV+ con i primi due episodi, cui seguiranno le successivamente puntate ogni venerdì fino al 23 febbraio. Creata dal candidato al premio BAFTA Paul Rutman, la serie è ambientata nel cuore della Londra contemporanea e parte quando una telefonata anonima porta due brillanti detective a confrontarsi su un vecchio caso di omicidio: lei è una giovane donna all'inizio della sua carriera, lui un uomo ben inserito e determinato a proteggere la sua reputazione. La serie tocca questioni razziali, fallimenti istituzionali e la ricerca di un punto d'incontro in una Gran Bretagna polarizzata.

Al fianco dei due protagonisti - Peter Capaldi nel ruolo dell'ispettore capo Daniel Hegarty e Cush Jumbo in quello del sergente June Lenker - nel cast di Criminal Record ci sono anche Charlie Creed-Miles, Dionne Brown, Shaun Dooley, Stephen Campbell-Moore, Zoë Wanamaker e la vincitrice del BAFTA TV Award Cathy Tyson.

