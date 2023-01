Apple TV+ cancella una delle sue serie tv più amate: la terza stagione non si farà!

Proprio il giorno dopo aver svelato la line up delle nuove serie in arrivo nei prossimi mesi, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha confermato anche la cancellazione di uno dei suoi titoli più amati, la cui narrazione non proseguirà oltre la seconda stagione.

Stiamo parlando di The Mosquito Coast, che in queste ore è stata ufficialmente cancellata da Apple a poche settimane dalla conclusione, sulla piattaforma, della seconda stagione. Il servizio di streaming non realizzerà una terza stagione della serie con Justin Theroux e Melissa George, nonostante il finale della seconda stagione si concluda con un grande cliffhanger. Non sono ancora state fornite informazioni sul motivo per cui Apple ha preso la decisione di cancellare la serie.

Basato sul best-seller di Paul Theroux e interpretato da Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish e Gabriel Bateman, The Mosquito Coast segue il pericoloso viaggio di Allie Fox, un idealista radicale e brillante inventore, che sradica la sua famiglia alla volta del Messico quando si trova improvvisamente in fuga dal governo degli Stati Uniti, dai cartelli e dai sicari. Nella seconda stagione i Fox si avventurano nella giungla guatemalteca per incontrare una vecchia amica e la sua comunità di ricercati; questo nuovo rifugio, però, crea non pochi problemi alla famiglia che resta invischiata in un conflitto tra i rampolli di un signore della droga locale. Quando Allie e Margot si trovano in disaccordo sullo stabilirsi o continuare a spostarsi, decidono di seguire strade diverse per garantire il futuro della loro famiglia. Dall'esito di questa scelta si capirà se la famiglia Fox si dividerà per sempre o si unirà ancora di più.

