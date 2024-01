Apple TV+ ha cancellato una serie tv di Sofia Coppola con protagonista Florence Pugh

Con la realizzazione della sua nuova serie su Apple TV+, Sofia Coppola sarebbe diventata una delle registe più pagate di sempre, ma il colosso dell'intrattenimento ha deciso di cancellare la serie intitolata The Custom of the Country, prima ancora che le riprese potessero prendere il via. In una recente intervista, Coppola ha dato la sua versione.

Era stato annunciato che la regista avrebbe adattato il romanzo di Edith Wharton per Apple TV+, ma i dirigenti dello streamer sembravano non capire appieno la sua protagonista femminile, definendola "antipatica".

"Apple si è tirata indietro. Hanno ritirato i finanziamenti", ha dichiarato la Coppola in un'intervista al New Yorker. La serie avrebbe avuto come protagonista Florence Pugh nel ruolo di Undine Spragg, una donna del Midwest che cerca disperatamente di scalare i ranghi dell'alta società di New York durante la Gilded Age.

La Coppola ha raccontato di aver discusso con i dirigenti della Apple, che erano "per lo più uomini", durante lo sviluppo della serie e ha aggiunto: "Non hanno capito il personaggio di Undine. È davvero 'antipatica', ma anche Tony Soprano lo era!".

La regista ha proseguito: "Era come una relazione da cui probabilmente saresti dovuto uscire un po' di tempo fa". Coppola ha poi dichiarato che la serie limitata sarebbe stata composta da cinque episodi con un budget grande "cinque volte quello di Marie Antoinette", citando il budget del suo film da 40 milioni di dollari.

"Pensavo che avessero risorse infinite", ha aggiunto la Coppola. The Custom of the Country era stato annunciato per la prima volta nel 2020, e all'epoca la regista aveva dichiarato: "Undine Spragg è la mia antieroina letteraria preferita e sono entusiasta di portarla per la prima volta sullo schermo".

La Coppola ha successivamente diretto Priscilla, un biopic basato sul libro di memorie Elvis and Me di Priscilla Presley del 1985. Cailee Spaeny ha interpretato il personaggio principale, mentre Jacob Elordi ha dato vita a Elvis Presley. Il film non ha ancora una data d'uscita nelle sale italiane. Su queste pagine potete visualizzare il trailer di Priscilla.