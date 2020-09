Apple TV+ conferma il suo ottimo catalogo: ha già vinto un Emmy con The Morning Show

Apple TV+ nelle scorse ora ha vinto il suo primo Emmy. Billy Crudup è stato infatti premiato come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per la sua interpretazione del dirigente televisivo Cory Ellison in The Morning Show.

"Ho capito sin da subito che questo ruolo era qualcosa di cui ritenersi molto fortunati", ha detto Crudup quando ha accettato il suo premio. "Vorrei quindi ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti in questo progetto e nella mia vita, sostenendomi e amandomi. Se ho scordato qualcuno, per favore perdonatemi. Sicuramente avrei voluto farlo, mi ci è voluto molto sostegno per arrivare fin qui. Sono incredibilmente grato per tutto questo".

Crudup ha dovuto affrontare un'incredibile concorrenza nella categoria, incluso il suo co-protagonista in The Morning Show, Mark Duplass e tre attori di Succession della HBO: Nicholas Braun, Kieran Culkin e Matthew Macfadyen. Sono stati nominati anche Giancarlo Esposito per Better Call Saul, Bradley Whitford per The Handmaid’s Tale e Jeffrey Wright per Westworld.

The Morning Show che ha debuttato lo scorso anno sulla piattaforma streaming della Apple ha ottenuto altre sette nomination ai Primetime e ai Creative Arts Emmy Awards, tra cuimigliore guest star in una serie drammatica (Martin Short),miglior attore protagonista in una serie drammatica (Steve Carell), migliore attrice protagonista in una serie drammatica ( Jennifer Aniston), migliore attore non protagonista in una serie drammatica (Duplass), miglior regista di una serie drammatica (Mimi Leder), migliore scenografia e design.

Gli Emmy sono stati dominati dalle serie HBO Watchmen mentre Rick e Morty è stata premiata come migliore serie animata per l'episodio The Vat of Acid.