Apple TV+, confermato: questa amatissima serie tv tornerà per la stagione 2

Mentre nei giorni scorsi ci siamo chiesti se Lezioni di chimica avrà una Stagione 2, visto il successo ottenuto dallo show con Brie Larson, Apple TV+ non si è ancora espressa in merito, ma nelle ultime ore ha provveduto a rinnovare per una seconda stagione uno dei suoi nuovi show che hanno debuttato in streaming proprio durante quest'anno.

Apple TV+ ha infatti rinnovato The Buccaneers per una seconda stagione. La serie, basata sull'omonimo romanzo incompiuto di Edith Wharton del 1938, è stata creata dalla casa di produzione britannica The Forge. La prima stagione di The Buccaneers è stata trasmessa in anteprima su Apple TV+ a partire dall'8 novembre e ha rapidamente conquistato un appassionato seguito di fan.

"È stata una vera e propria gioia vedere le persone di tutto il mondo innamorarsi di questi personaggi, che sono stati resi così emozionanti dal nostro spettacolare cast", ha dichiarato la creatrice della serie Katherine Jakeways in un comunicato. "Sappiamo che la prima stagione ha lasciato il pubblico desideroso di sapere cosa succederà alle nostre bucaniere, quindi sono assolutamente felice di avere l'opportunità di esplorare le ulteriori avventure di questa intelligente, gioiosa e disordinata sorellanza".

"L'irriverenza e l'arguzia di The Buccaneers hanno incantato il pubblico mondiale e siamo entusiasti di collaborare nuovamente con Katherine Jakeways e The Forge per la prossima avventura di Nan e dei suoi amici", ha aggiunto Jay Hunt, direttore creativo di Apple TV+ in Europa. Rimanendo in tema, Apple TV+ ha anche rinnovato Fondazione per la Stagione 3.

The Buccaneers è una dramedy musicale che fonde l'aristocrazia inglese del 1870 con una colonna sonora moderna prodotta da Stella Mozgawa (membro della band Warpaint) e ricca di canzoni delle migliori interpreti femminili di oggi, tra cui Taylor Swift, Boygenius, Maggie Rogers, Bikini Kill, Yeah Yeah Yeahs, Angel Olsen, Brandi Carlile e altre ancora, oltre a musiche originali di Folick, Lucius, Alison Mosshart, Warpaint, Gracie Abrams, Sharon Van Etten, Bully, Danielle Ponder e altre ancora, nonché delle AVAWAVES, compositrici della serie.

Ragazze con i soldi, uomini con il potere. Nuovo denaro, vecchi segreti. Un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento fa esplodere la Londra strizzata nel corsetto degli anni '70 dell'Ottocento, dando il via a uno scontro culturale anglo-americano con la conservatrice Inghilterra attraversata da un'aria nuova che guarda con disprezzo a secoli di tradizione. Inviate dall’America per assicurarsi mariti e titoli, queste giovani donne puntano molto più in alto, e dire "lo voglio" è solo l'inizio...