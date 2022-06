Apple TV+, date d'uscita di 2 nuove serie tv: con Vera Farmiga e dallo showrunner di Lost!

Apple TV+ ha annunciato oggi le date del debutto di Cinque giorni al Memorial, una nuova serie limitata dal premio Oscar John Ridley e dal vincitore dell'Emmy e showrunner di Lost Carlton Cuse, e la dark comedy Bad Sisters, dalla vincitrice dell'Emmy e del BAFTA Sharon Horgan.

La serie limitata di otto episodi Cinque giorni al Memorial debutterà il 12 agosto con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 16 settembre: basata su eventi reali e adattato dal libro della giornalista Premio Pulitzer Sheri Fink, la serie racconta l'impatto dell'uragano Katrina e le sue conseguenze su un ospedale locale. Con l'aumentare delle inondazioni, la mancanza di elettricità e il calore divampante, i soccorritori, ormai esausti, in un ospedale di New Orleans sono stati costretti a prendere decisioni che li avrebbero condizionati per gli anni a venire. Scritta, diretta e prodotto da Carlton Cuse, che insieme al co-creatore Damon Lindelof fu showrunner della serie cult Lost, Cinque giorni al Memoria ha per protagonista Vera Farmiga.

Sempre ad agosto la piattaforma di streaming accoglierà anche Bad Sisters, la nuova commedia della creatrice e attrice Sharon Horgan (Catastrophe, Shining Vale): una deliziosa miscela di dark comedy e thriller ambientata sulla costa mozzafiato d'Irlanda, la serie farà il suo debutto il 19 agosto con i primi due episodi dei dieci totali, con un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 14 ottobre. La serie segue le vite delle sorelle Garvey, legate dalla morte prematura dei genitori e dalla promessa di proteggersi sempre a vicenda. Accanto a Sharon Horgan, creatrice, produttrice e protagonista, nel cast della serie ci sono Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene ed Eve Hewson nei panni delle sorelle Garvey.

Per altre novità dal mondo Apple TV+, vi segnaliamo l'uscita della terza stagione di For all mankind, una delle migliori serie tv della piattaforma.