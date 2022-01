Apple TV+, Jon Hamm protagonista del nuovo spot: 'Ci sono proprio tutti, tranne me'

Jon Hamm, indimenticabile interprete di Don Draper nella serie televisiva Mad Men, è il protagonista del nuovo e divertentissimo spot targato Apple TV+ la cui messa in onda è prevista nel corso dei playoff della NFL.

L'attore, seduto sul divano di una suntuosa villa, scorre il catalogo della nota piattaforma streaming domandandosi come mai, tra i moltissimi attori presenti, la Apple non abbia ancora deciso di chiamarlo.

"Hey Apple, ho fatto qualcosa per offenderti? Non capisco, ci sono Samuel L. Jackson, Billie Eilish, Tom Holland, Chris Evans? E non Jon Hamm? Seriamente, avrei potuto fare Lasso. Davvero Jason Sudeikis, Tom Hanks, Denzel Washington, Frances McDormand, Jason Momoa, Snoopy. SNOOPY?! Letteralmente chiunque, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Mahershala Ali, Octavia Spencer, Will Ferrell, Paul Rudd e Jon Stewart. Tutti. Ci sono proprio tutti. Eccetto Jon Hamm".

Mentre la star di Mad Men si domanda come mai, tra i tanti nomi altisonanti, lui non sia ancora stato chiamato dai piani alti della Apple, una voce fuori campo recita: "Con le più grandi star di Hollywood davanti e dietro la telecamera, Apple TV+ ha praticamente tutti… tranne Jon Hamm".

Che questo spot anticipi proprio l'avvento di nuovi contenuti Apple Originals con Jon Hamm protagonista? Staremo a vedere.

Intanto, su Apple TV+ è arrivata Mr. Brain, la nuova serie sudcoreana che dopo il successo di Squid Game è riuscita a conquistare in modo unanime pubblico e critica. E per una serie che arriva, un'altra se ne va, Mr. Corman è stata cancellata. Sembra infatti che show con Joseph Gordon-Levitt non avrà una seconda stagione. Cosa ne pensate del catalogo Aplle TV+? Ditecelo nei commenti.