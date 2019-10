Apple TV+, Lee Pace e Jared Harris nel cast di Foundation

Altri due nomi importanti si uniscono a un progetto targato Apple TV+: Lee Pace e Jared Harris faranno parte del cast di Foundation, la serie tv basata sui romanzi di Isaac Asimov.

Tanti sono i titoli in produzione per il servizio streaming di Apple, Apple TV+, e tanta è l'attesa per queste serie, da See, lo show con protagonista Jason Momoa, a Servant, la serie di M. Night Syamalan, passando per Snoopy in Space e The Morning Show.

Tuttavia, un altro prodotto seriale degno di nota arriverà in futuro sulla piattaforma, e andrà sotto il nome di Foundation, ispirato alla trilogia sci-fi di Isaac Asimov.

La serie potrà vantare come showrunner e produttore esecutivo il creatore di Krypton, Constantine e Da Vinci's Demons, David S. Goyer, e vedrà nel cast Lee Pace (Guardiani della Galassia, Lo Hobbit) e Jared Harris (Sherlock Holmes, Chernobyl).

Come segnala Comicbook, Foundation "seguirà un gruppo di esiliati che arriveranno a credere che l'unico modo per salvare il loro Impero Galattico sia quello di ribellarvisi contro. Harris sarà un genio della matematica, Hari Sheldon, che predirà la caduta dell'Impero. Pace sarà invece l'Imperatore regnante della Gallassia, Brother Day".

Josh Friedman, David Ellison, Robyn Asimov, Dana Goldberg, e Marcy Ross produrranno lo show assieme a Goyer.