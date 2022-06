Apple TV+, è quasi via libera per Government Cheese, la nuova serie con David Oyelowo

Stando a quanto riporta Deadline, Apple TV+ sarebbe pronta a dare il via libera a Government Cheese, una nuova serie dramedy prodotta e interpretata da David Oyelowo, l'attore britannico di origini nigeriane che sarà presto in sala con la pellicola murder mystery See How They Run.

La nuova serie Apple TV+ viene dai creatori e autori Paul Hunter ed Aeysha Carr (già produttrice di Brooklyn Nine-Nine), e sarà co-prodotta dai Macro Television Studios e dagli Apple Studios.

Diretta dallo stesso Hunter, Government Cheese racconterà la storia di Hampton Chambers (protagonista interpretato da Oyelowo), un uomo recentemente uscito di prigione che lotta per riscattarsi dal suo passato criminale e tornare dalla sua famiglia, mentre si trova ad affrontare dei momenti di interventi divini che sembrano accadere sempre più di frequente.

Oltre a questa breve descrizione della trama, sono ancora poche le informazioni a disposizione su questa nuova serie sviluppata per la piattaforma streaming di Apple e non sono ancora noti i nomi degli altri attori che faranno parte del cast.

Insieme a Hunter e Carr, tra i produttori esecutivi di Government Cheese figurano anche Charles D. King, Marta Fernandez, Jelani Johnson e Ahmadou Seck per i Macro Television Studios.

Nel frattempo, David Oyelowo si prepara al debutto del film See How They Run, atteso al cinema a settembre, con un mistero da risolvere nella Londra degli anni '50. Insieme a lui nel cast di See How They Run torviamo Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse Ronan, Ruth Wilson e molti altri. Inoltre, l'attore farà parte del cast di 1883: Bass Reeves, una nuova serie di Taylor Sheridan per Paramount+ nella quale interpreterà il primo US Marshal afroamericano a ovest del Mississippi.