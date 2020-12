Apple TV, nuovo inquietante trailer per Servant 2 di M. Night Shyamalan!

Il servizio di streaming on demand Apple TV+ ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Servant, acclamata e inquietante serie tv creata e diretta da M. Night Shyamalan che si sta preparando a tornare per una seconda stagione.

Come al solito potete gustarvi l'inquietante filmato promozionale all'interno dell'articolo: diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti che trovate in calce!

Servant, la cui prima stagione ha debuttato sulla piattaforma il 28 novembre 2019, vede protagonisti Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free e Rupert Grint e racconta la storia di Dorothy e Sean Turner, una coppia che ha perso il figlio Jericho appena nato. La donna, che ha sofferto terribilmente per il lutto, è stata in grado di rimettersi grazie ad una bambola ultra-realistica che adesso crede sia il suo vero figlio. La coppia assume addirittura una tata, Leanne, per prendersi cura del loro "figlio", ma le cose si capovolgono quando in casa compare misteriosamente un vero neonato ...

Non sveliamo altro sulla prima, coinvolgente e criptica stagione, limitandoci a ricordarvi che tutti gli episodi della serie sono attualmente disponibili streaming sulla piattaforma on demand Apple TV+. La seconda stagione inizierà il 15 gennaio prossimo con ben due nuovi episodi, seguiti dai successivi ogni venerdì.

Per altri approfondimenti ecco la recensione di Servant e un breve teaser promozionale.