Apple TV+, ci sono serie e film interessanti da guardare a febbraio 2024?

Apple TV+ ci ha abituato a show eleganti e memorabili, imponendosi sempre di più come una piattaforma da tenere d'occhio. L'offerta del mese di febbraio soddisfa appieno numerose aspettative, come dimostrano i titoli che ci accingiamo a segnalarvi.

Criminal Record ha fatto il suo debutto in piattaforma a gennaio e si sta avviando alla tanto attesa conclusione, disponibile su Apple TV+ dal 21 febbraio 2024. La serie con protagonisti Peter Capaldi e Cush Jumbo, che interpretano due detective impegnati a risolvere un misterioso caso di omicidio, è una delle più interessanti di inizio 2024. La trama di Criminal Record ha numerosi punti in comune con True Detective ed è perfetta per gli appassionati del genere thriller.

I primi tre episodi di The New Look sono disponibili in piattaforma dal 14 febbraio. La serie drammatica di Todd A. Kessler racconta di come gli stilisti Christian Dior (interpretato da Ben Mendelsohn) e Coco Chanel (interpretata da Juliette Binoche) si imposero sulla scena parigina dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. La serie, composta da 10 episodi, si concluderà il 3 aprile 2024 e si concentra in particolare sulla rivalità tra i due stilisti protagonisti. "The New Look" è il nome della prima collezione firmata da Christian Dior, lanciata nel febbraio del 1947.

The Dynasty: The New England Patriots è un documentario in 10 parti firmato dalla Imagine Documentaries di Brian Grazer e Ron Howard. Disponibile dal 16 febbraio, The Dynasty: The New England Patriots offre un approfondimento sulla storia presente e passata dei Patriots, con interviste a numerosi personaggi (sportivi e non solo) legati alla famosa squadra di football vincitrice di 6 Super Bowl.

Benvenuto, Franklin è uno speciale (di circa 40 minuti di durata) che racconta le origini di Franklin, uno dei personaggi più amati dei Peanuts. Lo speciale, prodotto per AppleTV+ da Peanuts e Wildbrain, è disponibile dal 16 febbraio.

Il 21 febbraio 2024 sarà invece la volta di Constellation, thriller psicologico di ambientazione sci-fi in 8 episodi con protagonisti Noomi Rapace e Jonathan Banks. Dopo i primi tre episodi, Apple TV+ pubblicherà una puntata a settimana fino al 27 marzo.

Se invece desiderate approfondire titoli usciti già da un po' di tempo, vi invitiamo a leggere i nostri consigli a proposito di alcune tra le serie Apple TV+ più interessanti di sempre.