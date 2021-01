Apple TV+: Sofia Coppola tra i registi più pagati di sempre per The Custom of the Country

Apple TV+ ha attirato un gruppo impressionante di registi grazie ai suoi colossali progetti. Per la piattaforma streaming sono passati personaggi del calibro di Martin Scorsese a Steven Spielberg e ora della scuderia è entrata a far parte anche Sofia Coppola che con The Custom of the Country guadagnerà cifre esorbitanti.

Un recente articolo del Wall Street Journal su come lo streaming sta cambiando le regole dell'industria cinematografica durante la pandemia, è stata fatta una lista dei registi che hanno scelto di abbracciare questo nuovo mondo soprattutto grazia alla possibilità di realizzare progetti non comunemente realizzati dai grandi studi. L'articolo menziona la prima serie a episodi di Sofia Coppola, The Custom of the Country che sembra essere uno dei progetti più costosi della storia dello streaming e che ha garantito alla figlia del celebre regista Francis Ford Coppola guadagni da paura.

The Custom of the Country racconta la storia di Undine Spragg, una ragazza del Midwest che cerca di emergere nella città di New York City. Il romanzo è descritto come una straordinaria accusa al materialismo e ai valori di una società sempre più avida. E sebbene sia stato scritto più di un secolo fa è ancora oggi tremendamente attuale.

L'adattamento del romanzo di Edith Wharton sarà l’esordio di Sofia Coppola nelle serie TV episodiche, sebbene la regista non sia del tutto nuova nel mondo della televisione. In precedenza, ha infatti scritto e diretto A Very Murray Christmas e ha anche lavorato a numerosi spot televisivi.

Intanto vi ricordiamo che Apple TV+ è in prova gratuita fino a Febbraio 2021. Tra i contenuti disponibili ci sarà anche il documentario Fireball di Warner Herzog