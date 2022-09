Apple TV+ svela le date d'uscita di Slow Horses 2 e The Mosquito Coast 2

Dopo aver svelato la data di uscita di Mythic Guest 3, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha annunciato anche gli appuntamenti ufficiali con i prossimi episodi delle acclamate serie tv esclusive The Mosquito Coast e Slow Horses.

The Mosquito Coast, basato sul best-seller di Paul Theroux e interpretato da Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish e Gabriel Bateman, tornerà sui canali Apple a partire dal 4 novembre: la storia segue il pericoloso viaggio di Allie Fox, un idealista radicale e brillante inventore, che sradica la sua famiglia alla volta del Messico quando si trova improvvisamente in fuga dal governo degli Stati Uniti, dai cartelli e dai sicari. Nella seconda stagione i Fox si avventurano nella giungla guatemalteca per incontrare una vecchia amica e la sua comunità di ricercati: questo nuovo rifugio, però, crea non pochi problemi alla famiglia che resta invischiata in un conflitto tra i rampolli di un signore della droga locale.

Il drama di spionaggio Slow Horses, già rinnovato per le stagioni 3 e 4, tornerà invece con la sua seconda stagione a partire dal 2 dicembre. Dopo gli eventi del primo ciclo di episodi, la serie interpretata dal premio Oscar Gary Oldman vedrà riemergere alcuni segreti della Guerra Fredda a lungo sepolti che minacciano di portare a una carneficina per le strade di Londra. Quando la relazione con i russi prende una piega fatale, i nostri sfortunati eroi dovranno imparare a superare i propri fallimenti individuali e alzare il tiro per evitare un incidente potenzialmente catastrofico.

Avete visto le prime stagioni di The Mosquito Coast e Slow Horses? Vi erano piaciute? Guarderete anche i prossimi episodi? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.