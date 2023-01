Apple TV+ svela la line-up delle nuove serie per la primavera 2023: scopritele con noi

Dopo aver dato un'occhiata alle 5 nuove serie tv in uscita su Disney Plus, oggi possiamo svelarvi anche la line-up di Apple TV+ in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand durante la primavera 2023.

In occasione del 2023 Winter Television Critics Association press tour, infatti, Apple TV+ ha presentato una ricca line-up di serie nuove e di prossima uscita che debutteranno nei prossimi mesi. Dall'attesissimo ritorno di Ted Lasso, di cui è in arrivo la terza stagione (qui la prima foto di Ted Lasso 3) alle prime stagioni di nuovissime serie firmate da apprezzati storyteller, tra cui Reese Witherspoon, Jennifer Garner, Bill Lawrence, Brett Goldstein, Jason Segel, Billy Crudup, Scott Z. Burns, e altri ancora, l'offerta sempre più crescente di serie Apple Original continuerà ad arricchire il palinsesto di Apple TV+ fino alla prossima primavera e oltre.

"Ogni anno non vediamo l'ora di offrire storie ancora più avvincenti e di qualità superiore scritte dai più talentuosi storyteller del momento e quest'anno non farà eccezione", ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione nazionale di Apple TV+. "Che si tratti di nuove stagioni di show pluripremiati e di grande impatto o che si tratti di storie del tutto nuove di catturare un pubblico sempre più ampio, c'è sempre qualcosa adatto a tutti da poter guardare su Apple TV+".

Oltre a svelare le date d'uscita delle nuove serie originali, Apple TV+ ha presentato i trailer di Shrinking (qui il trailer di Shrinking), Dear Edward, Hello Tomorrow! (qui il trailer di Hello Tomorrow)e In viaggio con Eugene Levy (qui il trailer di In viaggio con Eugene), nonché le prime immagini di Extrapolations - Oltre il limite, della seconda stagione di Schmigadoon!, di The Last Thing He Told Me, della seconda stagione di The Afterparty, di Città in fiamme, della seconda stagione di Swagger e di The Big Door Prize.

Tutti i trailer sono disponibili anche sul canale YouTube di Apple TV+, che potete trovare nel link della fonte. Per altri contenuti, ecco 7 film imperdibili di Apple in arrivo nel 2023.