Apple TV+ svela la programmazione di Snoopy per l'estate

Le avventure di Snoopy continuano questa estate su Apple TV+. Dopo La scuola di Lucy , in arrivo tante novità per i più piccoli.

La piattaforma di streaming ha annunciato i programmi di quest'estate a tema Snoopy: arrivano le nuove puntate della terza stagione di The Snoopy Show trasmesse dal 9 giugno, e Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie: lo speciale porterà sul piccolo scherm l'affascinante e introversa Marcie mentre aiuta i suoi amici e sarà presentato in anteprima il 18 agosto 2023.

Ma non solo: molti contenuti originali attendono bambini e famiglie grazie alla partnership con WildBrain: nel 2024 sono previste le due serie Camp Snoopy e Snoopy Presents: Welcome Home Franklin. Il primo show vede protagonisti Snoopy e i Beagle Scout insieme a Charlie Brown e ai suoi amici pronti a godersi un'estate piena di avventure all'aperto. Mentre Welcome Home Franklin racconterà una storia attesissima: le origini di uno dei personaggi più amati dei Peanuts e come nascerà l'amicizia con Charlie Brown e la banda.

Dal 22 settembre 2023 inoltre saranno disponibili contenuti cult dei Peanuts come È un'avventura, Charlie Brown, È l'allenamento primaverile, Charlie Brown o La vita è un circo, Charlie Brown.Il mondo di Snoopy è tra i più in espansione: chi dimentica il successo di Snoopy in the Space?