Apple TV+: vediamo tutte le serie e i programmi annunciati al Keynote

Durante il Keynote di Apple è stato dato spazio anche al nuovo servizio streaming della società di Cupertino, che si unirà a una battaglia per lo streaming con sempre più competitori. Apple TV+ arriverà in Italia il 1 novembre 2019, con un prezzo di 4,99 euro al mese. Ma quali saranno le produzioni originali in catalogo? Scopriamolo insieme.

Durante l'evento sono state presentate le serie che saranno disponibili al lancio e anche alcune di quelle che si aggiungeranno nei mesi successivi. Ecco dunque una lista dei prodotti in arrivo:

See : annunciata da tempo, la serie è creata da Stephen Knight (Peaky Blinders, Taboo) e vedrà come protagonista Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones), che vestirà i panni di Baba Voss, un condottiero che farà di tutto per proteggere i propri figli in un mondo post-apocalittico dove l'umanità ha perso la vista. Durante la presentazione Apple abbiamo potuto assistere al primo trailer ufficiale.

: I protagonisti assoluti saranno e . In più, sarà presente anche . La serie esplorerà il mondo delle notizie del mattino e "offrirà uno sguardo ravvicinato alle vite della gente che aiuta l'America ad alzarsi la mattina". Dickinson : una storia di formazione che si concentrerà sulle costrizioni della società, del genere e della famiglia. Il tutto sarà fatto attraverso lo sguardo di una giovane Emily Dickinson ( Hailee Steinfeld ). Sarà una comedy.

: creata da , presenterà uno scenario alternativo in cui la corsa allo spazio non si è mai interrotta, restando così al centro dell'immaginario collettivo americano. Helpsters :una serie per ragazzi, dagli stessi creatori di Sesame Street . Il protagonista sarà Cody e un gruppo di mostriciattoli lo aiuterà a risolvere i problemi che si presenteranno.

: lo show seguirà il celebre e il suo sogno di diventare un astronauta. Con lui ci saranno anche e il resto dei , che prenderanno il comando della Stazione Spaziale Internazionale ed esploreranno la Luna e non solo. Ghostwriter : è un reboot della serie originale, andata in onda negli anni 90. I protagonisti sono quattro bambini che vengono trasportati in una libreria per mano di un fantasma. Dovranno fare squadra e saranno coinvolti in avventure con personaggi della letteratura.

: si tratta di un documentario su Athena, un elefante madre che farà di tutto per proteggere la propria mandria nel corso di un viaggio disperato contro la morte a causa della siccità. Oprah : la popolare conduttrice di talk show Oprah Winfrey ha siglato un accordo pluriennale con la Apple e in questo programma incontrerà diversi autori di libri e creerà una sorta di club del libro su scala globale, in modo da poter discutere in modo significativo sui problemi del mondo e a scoprire nuovi modi per avere dei cambiamenti positivi.

: si tratta del nuovo thriller psicologico di . La storia segue una coppia di Philadelphia, la cui solidità è messa alla prova da una terribile tragedia che si è consumata e che permette a una misteriosa forza di introdursi nella loro casa. Truth Be Told : tra i protagonisti ci saranno il premio Oscar Octavia Spencer e Aaron Paul . La serie parlerà dell'ossessione intorno ai podcast che si occupano di cronaca nera, trattando temi come la privacy, i media e la razza.

: è ispirata alle storie vere comparse in Epic Magazine, con protagoniste le persone immigrate in America. The Banker : è ispirato a una storia vera e nel cast ci saranno Anthony Mackie e Samuel L. Jackson , che interpreteranno due imprenditori afro-americani che dovranno scontrarsi con le limitazioni razziali degli anni 50, provando a fornire mutui per la comunità afro-americana di Jim Crow, in Texas.

Nei mesi scorsi Apple aveva dichiarato di puntare alla qualità con la sua selezione e non alla quantità, con ovvio riferimento al modello Netflix. Cosa ne pensate di queste prime aggiunte al catalogo?