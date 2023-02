Apples Never Fall, Annette Bening e Sam Neill protagonisti della nuova miniserie Peacock!

Sam Neill e Annette Bening saranno protagonisti di Apples Never Fall, nuova serie tv di distribuzione Peacock, adattamento del celebre romanzo di Liane Moriarty. Il progetto, che a quanto pare vanta una importantissima produzione, sarà coprodotto dalla Universal International Studios.

La showrunner sarà Melanie Marnich, mentre la scelta del cast sembra esser stata ponderata per lungo tempo. La storia seguirà i Delaney, che dall'esterno sembrano essere una famiglia perfetta. Entrambi ex allenatori di di tennis, i protagonisti sono genitori di quattro figli adulti. Dopo aver venduto la loro celebre accademia, sembrano essere ormai pronti a viversi la vita.

Ma dopo la scomparsa della moglie, Joy, porterà i figli ad analizzare la storia tra i genitori sotto un punto di vista differente ed una luce totalmente nuova. L'autrice del romanzo sarà anche produttrice esecutiva mentre sono stati già scelti alcuni dei registi che collaboreranno alla direzione della serie. Tra tutti spicca sicuramente Chris Sweeney che dirigerà più episodi, incluso il primo. Liane Moriarty è autrice di bestseller che sono diventati già grandi classici della tv come Big Little Lies e Nine Perfect Strangers, entrambe con Nicole Kidman che a breve tornerà sul piccolo schermo in Lioness di Taylor Sheridan.

In attesa di sapere qualcosa in più Apple Never Fall, vi consigliamo la nostra recensione di Nine Perfect Strangers di Amazon Prime Video. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!