Ecco dove potrebbe essere approdata Arya dopo il finale di Game of Thrones

Dal finale di Game of Thrones e dalle relative polemiche è passato forse abbastanza tempo per poterne discutere finalmente a mente fredda, ragionando su quale destino possa esser toccato ai vari protagonisti dopo l'ultimo episodio dello show targato HBO.

Il primo nome che viene in mente è ovviamente quello di Arya Stark, unica dei tre Stark rimasti in vita ad averci lasciato senza certezze sul suo avvenire, considerando le situazioni ormai chiare di re Bran lo Spezzato e della Queen in the North Sansa Stark.

L'ex-allieva del Dio dai Mille Volti palesò infatti la sua intenzione di vivere una vita all'insegna dell'avventura e dell'esplorazione, salpando verso ovest alla ricerca di posti sconosciuti anche alle mappe. Ma dove la porterà, dunque, questo spirito avventuriero?

Nonostante nel commento alla serie i famigerati Benioff e Weiss abbiano ammesso di non averne idea, libri di Martin sembrerebbero fornirci una risposta: in Fire and Blood, infatti, leggiamo della principessa Rhaena Targaryen che, navigando alla volta del "west of Westeros", si trovò ad affrontare kraken e mostri di ogni genere prima di imbattersi in alcune isole. Da lì in poi non si ebbero più sue notizie certe, al netto di quelle riportate dai suoi uomini che decisero di far ritorno in patria.

Novella Cristoforo Colombo, dunque, Arya potrebbe aver seguito proprio le orme di Rhaena e, chissà, magari aver deciso di stabilirsi e cominciare una nuova vita in questi mondi sconosciuti… Sempre a meno che, presa dalla sete di avventura, non si sia spinta fino alla circumnavigazione del globo!

Una scena inedita di Game of Thrones, intanto, ci ha mostrato un duello tra Sansa e Tyrion; la stessa Sophie Turner ha invece ammesso che si sarebbe aspettata un finale diverso per la sua Sansa.