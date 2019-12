Apre a Dubai un ristorante ispirato a Masterchef, con tanto di Mistery Box

Mancano sempre meno giorni al via di Masterchef Italia 2020, e da Dubai arriva una notizia particolare e divertente. Si chiama "Masterchef The TV Experience Restaurant" ed è il nome dato ad un ristorante che riprende in tutto gli studi del cooking show di Sky.

Anche l'esperienza è simile. I gruppi che prenotano infatti ricevono una Mistery Box contenente dieci ingredienti, tra cui carne, pesce, spezie e verdure. Proprio come avviene durante il programma, ne possono scegliere cinque: a questo punto la chef del locale, la venezuelana Margarita Vaamonde-Beggs, dovrà inventarsi i piatti in quarantacinque minuti.

A differenza di quanto avviene a Masterchef però sono gli ospiti a fare da giudici: l'operato infatti dovrà essere giudicato dagli ospiti del locale, che ovviamente potranno anche scegliere le pietanze presenti nel menù alla carta.

“Prima di comporre il menù ho incontrato vincitori e finalisti del programma e abbiamo parlato dei piatti di maggior ispirazione. Ho parlato solo con concorrenti di Usa, Regno Unito e Australia, ma ho privilegiato le ricette di Paesi che ne rivelano le origini, come il Pakistan, la Malesia, o la stessa Italia. Abbiamo pensato a un’offerta che rispecchiasse trasversalmente il successo internazionale di Masterchef” ha spiegato la chef, come riportato da Dissapore.