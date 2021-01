Che fine fa April in Grey's Anatomy? Puntata e stagione in cui ci lasciò

Era il 2018 quando andò in onda la quattordicesima stagione di Grey's Anatomy e molti fan sicuramente ricorderanno l'addio di due personaggi cioè le dottoresse Arizona Robbins e April Kepner, rispettivamente le attrici Jessica Capshaw e Sarah Drew.

Per quanto riguarda l'attrice Sarah Drew, l'uscita di scena sarebbe stata legata a motivi creativi e a scelte di carriera dell'attrice stessa. La showrunner Krista Vernoff spiegò ufficialmente:

“I personaggi di Arizona ed April rimarranno permanentemente legati al tessuto di Grey’s Anatomy grazie al lavoro straordinario di Jessica Capshaw e Sarah Drew. Come sceneggiatori, il nostro compito è seguire le storie nella direzione in cui vogliono andare, e talvolta significa dire addio a personaggi che amiamo. È stata una gioia e un privilegio lavorare con attrici così straordinarie”.

Il personaggio di April ha avuto un'evoluzione molto interessante a partire dalla sesta stagione di Grey's Anatomy. È passata da essere un'insicura e imbranata specializzanda del Mercy West ad un chirurgo traumatologico e soldatessa. Nel corso delle stagioni, April si è mostrata come una fervente cattolica che vive una vita complicata rafforzata da due licenziamenti e la rottura del suo voto di verginità con Jackson.

Si fidanza con il paramedico Matthew, che lascia sull’altare per fuggire con l’uomo di cui è innamorata da tempo, cioè Jackson. La coppia si sposa ma viene messa a dura prova da vari problemi, compreso il dolore per la morte di Samuel, il figlio di poche ore. Così April parte per la Giordania per reagire al lutto, ma abbandona il marito da cui si separerà proprio dopo la nascita di Harriet, la loro bambina.

Durante la stagione 14, l’ex marito si innamora di Meggie, primaria di cardiochirurgia e sorellastra di Meredith e April va in crisi, soprattutto perché crede di aver perso la fede. Sempre in questa stagione, April vive un altro grande brutto periodo sia per Jackson che per il suo ex fidanzato Matthew che rimane vedovo poche ore dopo la nascita di sua figlia, a causa di complicanze incorse dopo il parto alla moglie Karin.

Tutti questi eventi drammatici, sommati alle tragedie cui assiste ogni giorno al lavoro, mettono a dura prova la fede di Kepner, che si dà all’alcool e al sesso occasionale. Poi, proprio grazie a un nuovo incontro con Matthew, di cui salva la figlia neonata con un’intuizione, ritrova la sua fede religiosa e chiede scusa a tutte le persone per il suo comportamento, offrendo a Alex e Jo di occuparsi dell’organizzazione del loro matrimonio.

Nel corso della penultima puntata della stagione, April rimane coinvolta in un grave incidente stradale proprio con Matthew. Dopo momenti di grande pathos, in cui si può osservare anche l’ex marito Jackson che arriva a pregare per lei, April si riprende e si rimette con Matthew anch'esso ripresosi dall'incidente. Entrambi lasciano quindi il Grey Sloan per cominciare una nuova vita altrove aiutando i più bisognosi.

La diciassettesima stagione ha comunque mostrato alcuni graditi ritorni come Patrick Dempsey nei panni del defunto Derek Shepherd, e TR Knight nei panni del defunto George O'Malley.