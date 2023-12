Aquaman 2: nella nuova video anteprima Jason Momoa prepara un'evasione

Il prossimo 20 dicembre arriverà nelle sale di tutto il mondo Aquaman e il Regno Perduto, pellicola che vede il ritorno di Jason Momoa nei panni del personaggio di Arthur Curry e di James Wan alla regia. Il film, di cui Warner Bros. ha appena condiviso in streaming una nuova video anteprima, sancirà la definitiva conclusione del DCEU al cinema.

Nella clip, vediamo Arthur Curry fare buon uso della sua nuova tuta stealth mentre tenta di liberare Orm dalla prigionia. Il Re di Atlantide avrà bisogno dell'aiuto del fratellastro se vorrà fermare Black Manta e la dinamica di amore/odio tra questi due promette di essere uno degli aspetti più divertenti di questo improbabile team-up.

Anche Aquaman 2 è un flop annunciato? L'umorismo è molto in linea con quanto visto in Aquaman del 2018. Tuttavia, dovrebbe contribuire a rendere questo seguito più piacevole per i fan con lo studio che spera di attirare più spettatori di Shazam!: Fury of the Gods, The Flash e Blue Beetle.

Alla domanda se avesse parlato di DC Studios con James Gunn, il regista James Wan ha recentemente risposto: "No, non proprio. Voglio dire, non in maniera approfondita. So che sono nel bel mezzo di tutto questo, quindi sono sicuro che non si tratta di qualcosa che si prepara in uno o due pomeriggi. Sono sicuro che si tratta di un processo che crescerà e che dipenderà dai diversi personaggi".

"Immagino che sia un compito piuttosto gravoso quello che stanno affrontando in questo momento. Io sono solo felice e sento di essere riuscito a fare il mio film, a lavorare al mio film che si svolge all'interno del suo mondo, senza essere influenzato da qualsiasi cosa stessero facendo gli altri". James Wan tornerà all'horror, pare, dopo la sua avventura nei cinecomic. Si tratta del genere con cui lo abbiamo conosciuto e per il quale si è guadagnato una meritata fama.

Aquaman e il Regno Perduto uscirà nelle sale il 20 dicembre.