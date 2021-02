Aquaman: King of Atlantis, ecco la prima immagine ufficiale della nuova serie animata!

Il franchise di Aquaman si arricchirà presto con il sequel del film con Jason Momoa, uno spin-off su The Trench e una serie animata su HBO Max. In tutti e tre i progetti è coinvolto il regista James Wang, e possiamo dare un primo sguardo a Aquaman: King of Atlantis grazie alla pubblicazione della prima immagine promozionale.

Nell'immagine che possiamo vedere anche in calce alla notizia, condivisa da HBO, possiamo vedere Aquaman e Mera raffigurati nello stile della serie ThunderCats Roar del 2011.

La sinossi ufficiale di Aquaman: King of Atlantis, che sarà composta da tre episodi, recita: "La serie inizia con il primo giorno di lavoro di Aquaman come re di Atlantide, e ha MOLTO da recuperare. Fortunatamente, ci sono due consiglieri reali che lo sostengono: Vulko, lo studioso, e Mera, la principessa guerriera che controlla l'acqua. Facendo i conti con abitanti di superficie senza scrupoli, antichi mali al di là del tempo e il suo fratellastro che vuole rovesciarlo, Aquaman dovrà raccogliere la sfida e dimostrare ai suoi sudditi e a sé stesso di essere l'uomo giusto per il tridente!"

Showrunner di Aquaman: King of Atlantis sono Mary Harplen-Gras e Victor Courtright, mentre James Wan sarà anche produttore esecutivo della serie. Restando all'interno del franchise DC, intanto, la petizione per il licenziamento di Amber Heard da Aquaman 2 è vicina ai due milioni di firme.