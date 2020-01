Aquaman: King of Atlantis sarà una serie animata presente su HBO Max

Mentre i fan del personaggio interpretato da Jason Momoa aspettano il secondo film di Aquaman, HBO ha appena dichiarato di essere al lavoro su una mini serie animata dedicata al personaggio dei fumetti DC e intitolata Aquaman: King of Atlantis.

Lo show farà parte del catalogo di HBO Max, servizio streaming creato dalla casa de Il Trono di Spade, nell'annuncio leggiamo che sarà composto da tre episodi e il produttore sarà James Wan, regista del film con Jason Momoa. Nel corso delle puntate seguiremo Arthur Curry nel suo primo giorno come Signore di Atlantide, insieme a lui saranno presenti Vulko e Mera, entrambi già apparsi nel film del 2018.

Sarah Aubrey, persona a capo delle opere originali per HBO Max, ha commentato così la notizia: "Questa serie DC è tra le più amate dai fan e al suo interno sono presenti personaggi originali e storie appassionanti. Seguendo il grande successo del film della Warner Bros Pictures, siamo sicuri che Aquaman: King of Atlantis sarà uno show importante nel nostro catalogo di opere per adulti e bambini".

La dirigente di HBO ha anche voluto rivelare qualcosa sulla trama: "Mentre affronta le minacce che vengono dalla superficie, antichi malvagi più vecchi del tempo e il suo fratellastro pronto a prendere il suo posto, Aquaman dovrà dimostrare a tutti i suoi sudditi e a sé stesso, di essere degno di impugnare il famoso tridente".

Non conosciamo ancora la data di uscita della mini serie, nel frattempo vi consigliamo di leggere la nostra recensione del film di Aquaman.