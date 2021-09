Aquaman: King of Atlantis, ecco il trailer della nuova serie animata targata HBO

HBO ha diffuso il primo trailer ufficiale della serie animata composta da tre episodi, Aquaman: King of Atlantis, che debutterà su HBO Max a partire dal 14 ottobre 2021. Mentre James Wan e Jason Momoa sono al lavoro sul sequel di Aquaman, la buona notizia è che non dobbiamo aspettare fino all’uscita del film per vedere Wan tornare ad Atlantide.

Infatti nel 2020 HBO ha dichiarato di essere al lavoro su una serie animata dedicata a Aquaman e ora DC porterà il supereroe sul piccolo schermo in un evento in tre parti, Aquaman: King of Atlantis, di cui potete vedere il trailer qui sopra.

La serie sarà un'avventura spensierata adatta a tutta la famiglia che racconta una storia originale delle prime avventure di Aquaman come Re di Atlantide, e includerà anche il suo consigliere reale Vulko, la principessa guerriera Mera, e altro ancora. La prima immagine ufficiale di Aquaman: King of Atlantis era stata diffusa a febbraio e ora il trailer ha svelato anche la data di uscita.



Aquaman, Mera e Vulko cercheranno di affrontare la superficie e coloro che diffidano di Atlantide, così come il fratellastro di Arthur, Orm (alias Ocean Master) che vuole prendere il trono.



Victor Courtright e Marly Halpern-Graser saranno gli showrunner, mentre James Wan, Michael Clear, Rob Hackett e Sam Register saranno i produttori esecutivi dello show.

La sinossi ufficiale recita: "La serie inizia con il primo giorno di lavoro di Aquaman come re di Atlantide, e il nostro eroe ha molto da recuperare. Fortunatamente, ci sono due consiglieri reali che lo sostengono: Vulko, lo studioso, e Mera, la principessa guerriera che controlla l'acqua. Facendo i conti con abitanti di superficie senza scrupoli, antichi mali e il suo fratellastro che vuole prendere il torno, Aquaman dovrà raccogliere la sfida e dimostrare ai suoi sudditi e a sé stesso di essere l'uomo giusto per il trono!"

Per quanto riguarda il doppiaggio originale, Cooper Andrews (The Walking Dead) presterà la sua voce a Aquaman, Gillian Jacobs (Community) a Mera, Thomas Lennon (Reno 911) a Vulko e Dana Snyder (Jellystone!) a Ocean Master.



