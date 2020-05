Aquaman: quando si unirà all'Arrowverse il supereroe acquatico?

Negli ultimi anni la CW ha dato vita a molti personaggi appartenenti alla Justice League, a partire da Arrow, che ha dato il nome al multiverso del popolare frinchise americano. Da allora hanno visto la luce colossi DC Comics quali Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e molti altri.

Tra i nomi che ancora non abbiamo sentito primeggia quello di Aquaman, il protettore degli oceani creato dall'estro di Mort Weisinger e Paul Norris nel 1941 e pubblicato dalla DC Comics. Mentre per il film prodotto da Warner Bros. si parla di sequel e viaggiano rumors sul rimpiazzo di Jason Momoa, ancora nessuna notizia ufficiale è stata rilasciata su un'imminente serie tv.

Eppure i riferimenti non mancano all'interno dell'Arrowverse. Aquaman è stato rievocato attraverso l'esistenza di Atlantide nella stagione 2 di The Flash. La CW fa costantemente riferimenti ad Atlantide, e la domanda più importante è: quando gli spettatori vedranno effettivamente Aquaman unirsi a Arrowverse?

Sembra che la presenza di accenni ad Arthur Curry vengano occultati dalla CW: innumerevoli sono le scene cancellate in cui viene citato il supereroe acquatico, quindi non è chiaro viene visto come un semplice supereroe immaginario nel loro mondo.

E' chiaro che comunque, con tutti i richiami che ci sono nell'Arrowverse, molto presto Aquaman otterrà una serie tv tutta sua. I costi delle riprese subacquee frenano la casa di produzione, e per ora l'ipotesi più plausibile, per ora, è quello di vedere Arthur prima in un crossover o un episodio degli altri show tv CW.

