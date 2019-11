L'Aquaman di Smallville stava per tornare in Crisi sulle Terre Infinite

Crisi sulle Terre Infinite avrebbe potuto avere ancora un altro supereroe tra le sue fila: l'Aquaman di Smallville, Alan Richtson. Vediamo perchè poi non è andata così.

No, non si è immedesimato così tanto nel suo attuale personaggio in Titans, Hank Hall/Hawk, da dimenticarsi di essere stato anche Aquaman, in passato. Ma ha a che vedere con Titans la sua assenza dal megacrossover in cinque parti dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite.

Alan Richtson ha infatti rivelato durante un'intervista che era stato contattato dalla produzione, e la volontà di tornare a indossare i panni di Arthur Curry di certo non mancava, ma purtroppo, a livello di tempistiche e organizzazione pratica, non è stato proprio possibile: "Mi hanno contattato, e abbiamo cercato di fare in modo che accadesse, ma non c'è stato verso. Stavamo girando [Titans] e avevamo un calendario davvero fitto. Giravamo anche tre episodi allo stesso tempo. Avrei dovuto lasciare il paese e tornare per ottenere un permesso appositamente per lo show. Volevo davvero partecipare. Ci abbiamo davvero provato. Sono contento però che gli altri siano riusciti a tornare, soprattutto per i fan. È per loro che lo facciamo. Questi show sono un vero regalo per i fan. Avrei voluto esserne parte".

Direttamente da Smallville, infatti, nel crossover dell'Arrowverse torneranno il Clark Kent di Tom Welling e la Lois Lane di Erica Durance, mentre un sonoro no è stata la risposta di Michael Rosenbaum per quanto riguarda il suo Lex Luthor.

Qui potete leggere le sinossi dei primi tre episodi di Crisi sulle Terre Infinite.