Aquaman si unirà all'Arrowverse? Lo showrunner di The Flash sui riferimenti ad Atlantide

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della possibilità di vedere Aquaman nell'Arrowverse alla luce dei continui riferimenti ad Atlantide inseriti nelle serie The CW, e ora ha finalmente detto la sua sulla questione anche lo showrunner di The Flash Eric Wallace.

Se siete tra i tanti che attendono il debutto di Arthur Carry al fianco degli eroi dell'Arrowverse, però, vi anticipiamo che le sue dichiarazioni potrebbero deludervi. "Non so se potrò inserirlo. Non credo che sia in programma. Quindi vi dico di no" ha spiegato infatti Wallace parlando di un possibile riferimento diretto ad Aquaman (via TV Line).

La conferma dell'esistenza di Atlantide nel franchise è arrivata durante l'episodio 6x14 di The Flash, quando Cisco ha spiegato le differenze principali tra le diverse realtà prima e dopo la Crisi sulle Terre Infinite, il crossover-evento andato in onda nei mesi scorsi. Parlando del suo improvviso ritorno, infatti, il personaggio di Carlos Valdes ha affermato di voler "lavare via l'odore del pesce di Atlantide dai vestiti."

Sul finale dell'episodio 18, inoltre, Cisco ha rivelato di aver costruito la macchina che potrebbe salvare Iris e Kamilla dal Mirrorverse proprio grazie alla tecnologia atlantidea, ma almeno per il momento questi riferimenti sono destinati a rimanere dei semplici easter egg.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Aquaman all'intento dell'Arrowverse?