Arcane 2: nuove anticipazioni sulla serie capolavoro Netflix da League of Legends!

In onore del primo anniversario della serie Netflix, i co-creatori di Arcane Christian Linke e Alex Yee hanno parlato della seconda attesissima stagione dello show ambientato nell'universo videoludico di League of Legends.

In seguito alle domande pubblicate dai fan su Reddit, i due hanno descritto la seconda stagione con una semplice quanto diretta parola: "guerra". Alla domanda riguardante la possibilità di vedere più interazioni tra i personaggi di Jinx ed Ekko, Linke ha risposto con un "oh sì", mentre non ha confermato se la stagione 2 sarà o meno l'ultima ambientata nella regione di Piltover/Zaun.

Linke e Yee hanno poi apparentemente confermato che accadrà qualcosa per quanto riguarda Caitlyn e Vi e che ci sarà anche qualcosa che "probabilmente molti spettatori odieranno".

Entrambi i co-creatori hanno poi parlato del merchandising di Arcane, che hanno specificatamente descritto come "piuttosto carente" e in cima alla "lista delle lamentele" dall'uscita della prima stagione. Sotto questo aspetto i fan possono quindi ben sperare.

Questa la sinossi della prima stagione: "Ambientata nel mondo di League of Legends, Arcane parla del delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e i bassifondi di Zaun. In tanti la chiamano “la città del progresso” ed è la patria di molte delle menti più brillanti di Runeterra, ma la creazione dell’Hextech, che permette a tutti di controllare l’energia magica, minaccia questo equilibrio."

Per salutarvi, vi lasciamo con la recensione di Arcane fatta da Henry Cavill.