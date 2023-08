Arcane 2, nei nuovi episodi di Netflix tornerà anche questo personaggio

Le anticipazioni su Arcane 2 ci forniscono succosi dettagli sui prossimi episodi della serie Netflix, ma le sorprese non terminano qui: QUEL personaggio, nonostante le aspettative in suo sfavore, tornerà anche nella seconda stagione!

Stiamo parlando di Silco, doppiato da Jason Spisak. Il personaggio in questione è un industriale zaunita, nonché padre adottivo di Jinx, ricordato per il suo carattere tirannico e brutale. La sua morte avviene nell'ultimo episodio, quando Jinx stessa gli spara mortalmente.

"Accidenti a voi, [Alex Yee e Christian Linke], per come è finita la prima stagione!" ha riso Spisak. "Be', in ogni caso ho registrato le battute per la seconda. Posso dirlo, sì, Riot Games mi ha dato il via libera per dare l'annuncio. Hanno detto: 'Puoi dire ufficialmente a tutti quanti che hai registrato le battute per i nuovi episodi'. Quindi sì, eccomi qui a darne la mia conferma".

Difficile immaginare un'eventuale resurrezione del personaggio, perciò le ipotesi più probabili sono due: da un lato, osservarlo in un flashback; dall'altro, in una rielaborazione onirica da parte della protagonista, che può consistere in un sogno, un'allucinazione oppure una rivelazione mistica. La seconda opzione è molto probabile, considerando quanto Jinx abbia sofferto per la dipartita di Silco.

Riuscirà la seconda stagione a essere all'altezza delle aspettative? I primi nove episodi hanno ottenuto un indice di gradimento del 100% su Rotten Tomatoes, senza contare i numerosissimi riconoscimenti, tra i quali ricordiamo nove Annie Awards, un Golden Reel Awards e tre Premi Emmy. Nell'attesa delle nuove puntate, ripercorriamo insieme le 5 scene più epiche di Arcane.