Arcane 2, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Con Arcane Netflix ha compiuto una vera e propria impresa, dando vita a una serie animata capace di far appassionare anche chi, con il mondo di League of Legends nel quale lo show è ambientato, non ha la benché minima dimestichezza: cos'aspetta la piattaforma, dunque, a dar seguito allo strepitoso lavoro svolto con la prima stagione?

Le cose, in questi casi, non sono in realtà mai semplicissime: Netflix stessa, d'altronde, ci ha abituati a lassi di tempo anche abbastanza importanti tra una stagione e l'altra delle sue serie di maggior successo (i fan di Stranger Things sanno di cosa parliamo), per cui è piuttosto plausibile che anche stavolta ci toccherà pazientare un po'.

I vertici di Riot Games, in effetti, hanno contribuito ad aumentare la nostra convinzione in tal senso, comunicandoci qualche tempo fa che la seconda stagione di Arcane avrebbe presumibilmente saltato quantomeno il 2023: la certezza è dunque che i nuovi episodi non arriveranno nel corso di quest'anno, ma neanche che possano finalmente fare il loro esordio durante il 2024 è cosa certa.

E voi, quanto siete disposti a pazientare ancora per tornare a seguire le avventure di Vi, Jinx e soci?