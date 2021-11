Arcane 2, quando esce la nuova stagione della serie Netflix di League of Legends?

Si contano sulle dita di una mano i giorni trascorsi dalla distribuzione, su Netflix, del terzo e ultimo atto di Arcane, adattamento seriale di League of Legends. Ma già a due giorni dal finale di stagione è stato annunciato il rinnovo per una seconda: quanto dovremo aspettare prima di poterla vedere sulla nota piattaforma streaming?

Si è conclusa con un finale davvero in grande Arcane, serie animata tratta dal famosissimo titolo videoludico sviluppato per computer da Riot Games. Che un titolo del genere sarebbe stato capace di catturare l'attenzione di molti, soprattutto fra gli appassionati (numerosi) dell'originale gioco di strategia, c'era da aspettarselo. Ma che Netflix riconfermasse il titolo già per una seconda stagione senza neanche aspettare le quattro settimane canoniche di Top per vedere se sarebbe rimasto in tendenza, era meno scontato.

Diventando la serie con il voto più alto di sempre su Netflix - e lo si deve, probabilmente, allo zoccolo duro di appassionati che si sono, evidentemente, reputati soddisfatti - Arcane è riuscito a scalzare Squid Game, colpo di scena che nessuno si aspettava. Tant'è che a due giorni solamente dal finale di serie, Netflix ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione di Arcane. Non è ancora chiaro quale struttura adotterà questo secondo appuntamento, ma sembra che la narrazione in tre atti - ciascuno composto da tre episodi distribuiti in blocco - sia stata un'intuizione vincente.

Recita la sinossi della prima stagione: "Ambientata nel mondo di League of Legends, Arcane parla del delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e i bassifondi di Zaun. In tanti la chiamano “la città del progresso” ed è la patria di molte delle menti più brillanti di Runeterra, ma la creazione dell’Hextech, che permette a tutti di controllare l’energia magica, minaccia questo equilibrio. Anche se Arcane racconta le storie dei campioni di League of Legends, la serie è creata per essere un complesso mondo a sé stante pieno di decisioni morali, animazioni mozzafiato e momenti avvincenti".

Assieme agli showrunner e agli autori originali, viene riconfermato anche il ricco cast di doppiatori: ci saranno ancora Hailee Steinfeld - attualmente alle prese con l'uscita di domani di Hawkeye - Ella Purnell come Jinx e Katie Leug come Caitlyn Kiramman. La trama, ovviamente, ripartirà laddove si è interrotto il pazzesco finale di stagione di cinque giorni fa. Ma quando potremo vederla approdare su Netflix? Ovviamente è troppo presto per pensare a una data ufficiale, ma possiamo ipotizzare un tempo congruo di produzione alla luce della prima stagione.

Annunciata nel 2019 e riprogrammata per il 2021 a causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia da Covid-19, che non hanno però inficiato i tempi canonici per le riprese, trattandosi di un prodotto ottenuto interamente con la CGI, la prima stagione si è vista prodotta e realizzata in circa 11/14 mesi. Se la seconda stagione dovesse rispettare queste stesse tempistiche, potremmo vederla già per la stagione autunnale del 2022. Cosa ne pensate della serie? L'avete vista? Parliamone nei commenti!