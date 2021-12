Arcane, le 5 scene più epiche della serie evento di Netflix

La nuova serie animata targata Netflix, Arcane sta riscuotendo un gran successo. Si tratta dell'adattamento del videogioco omonimo, che ha raccolto recensioni davvero entusiastiche fino a questo momento. Ecco quali sono secondo noi le 5 scene più belle della serie.

Vi ricordiamo che si tratta di una classifica soggettiva.

VIKTOR RICORDA SKY

Un momento sicuramente molto emozionante è quando Viktor ricorda la morte di Sky e pensa di distruggere l'Hexcore. Si tratta, infatti, di una scena in cui conosciamo un po' di più il personaggio e ne apprezziamo la complessità interiore.

JINX UCCIDE SILCO

Un'altra scena che sicuramente è difficile da dimenticare è quella in cui Jinx uccide Silco. Jinx nella prima stagione ha finito diversi personaggi, ma in questo caso si tratta del suo padre adottivo, e la criminale ne esce completamente distrutta.

EKKO CONTRO JINX

Questo è la battaglia epica di Arcane per eccellenza. Questo scontro è stato costruito davvero bene, e in molti hanno trovato interessanti i parallel con il loro rapporto da bambini, che conferiscono qualcosa in più al momento.

VI VS SEVIKA

Le scene di combattimento tra Vi e Sevika sono costruite benissimo, con Vi che trionfa decisamente in entrambi i casi.

FINALE

In molti attendono la seconda stagione per comprendere chi è sopravvissuto al finale della prima. Qui gli spettatori vedono un razzo Hextech lanciato da Jinx al consiglio, con Mel che ha attivato un potere sconosciuto all'ultimo secondo. Si tratta sicuramente di un grande cliffhanger con cui concludere la prima stagione, questo è certo.