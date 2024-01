Arcane, chi è l'enorme personaggio che appare nel teaser della seconda stagione?

È stato pubblicato il teaser trailer della seconda stagione di Arcane da parte di Netflix. La clip ha presentato agli spettatori un enorme dilemma, chi è l’enorme personaggio posizionato di fronte a Singed?

Un teaser sicuramente misterioso, dominato da ombre e caratterizzato da poche luci verdi fluorescenti. Il video mostra il ritorno del chimico Singed alle prese con quella che sarà la sua nuova gigantesca creazione. La teoria più probabile e che sta rimbalzando sul web indica che la creatura misteriosa del teaser è Vander, il proprietario di un bar di Zaun ed ex pugile, che nella prima stagione si mostra come figura paterna di Vi e Jinx (Powder), intento a proteggerle dai numerosi pericoli della città sotterranea succube di Piltover. Il finale della prima stagione mostra Vander lottare con suo fratello e apparentemente soccombere.

L’ipotesi, non ancora confermata, è che Vander si trasformerà in Warwick, personaggio giocabile del videogame League of Legends, sotto la mano di Singed. Nulla ancora di concreto, dato che la serie targata Netflix e Riot potrebbe sorprenderci con alcuni colpi di scena. Arcane arriverà su Netflix a novembre 2024, e rimaniamo ancora in attesa di un corposo trailer ufficiale. Secondo voi la teoria che vede Vander come Warwick è plausibile? Oppure anche voi avete una vostra teoria? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.