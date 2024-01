Arcane, dosi massicce di Shimmer nel primo teaser della seconda stagione!

Se Netflix è diventata negli anni un punto fermo del mondo dell'animazione lo si deve soprattutto a prodotti come Arcane: la serie ambientata nel mondo di League of Legends ha saputo forse prima di tante altre operazioni svelare al mondo il potenziale della piattaforma in tal senso, e il prossimo novembre punta a riconfermarsi.

Dopo un lungo periodo di silenzio, nelle scorse settimane Netflix ha infatti annunciato l'arrivo della seconda stagione di Arcane per fine 2024, facendo saltare dalla sedia i tanti fan che da anni aspettavano notizie sulle nuove avventure di Jinx, Vi e soci: solo in queste ore, però, abbiamo potuto finalmente mettere gli occhi su qualcosa di concreto.

Netflix ha infatti pubblicato il primo teaser della seconda stagione di Arcane: si tratta di una clip di pochi secondi nella quale fa nuovamente la sua comparsa lo Shimmer, la pericolosissima droga che ha giocato un ruolo importantissimo nel corso della prima stagione, permettendo a più di un personaggio di mutare e acquisire enorme forza a discapito della propria lucidità.

E voi, avete già intuito chi è il mastodontico personaggio sottoposto a una cura a base di Shimmer nel teaser della serie Netflix? Fatecelo sapere nei commenti! Nell'attesa, intanto, qui trovate la nostra recensione della prima stagione di Arcane.