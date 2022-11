Arcane, Henry Cavill recensisce la serie Netflix: 'Non riuscivo a smettere di guardarla'

Dopo aver ribadito più volte la sua passione per i videogame, Henry Cavill ha sorpreso nuovamente tutti i suoi fan dichiarandosi un appassionato della serie Arcane e nel corso di una recente intervista ha anche avuto modo di recensire la serie animata Netflix tratta dal popolare videogame della serie League of Legends. Ecco che cosa ha detto.

In un'intervista con Ali Plumb, critico cinematografico di BBC Radio 1, Cavill ha condiviso la sua entusiastica recensione del pluripremiato Arcane. Cavill ha raccontato che è stato Plumb a incoraggiarlo a guardare la serie di Netflix e che, una volta iniziato a guardarla, ne è rimasto immediatamente affascinato. Non solo Cavill è un fan, ma anche sua moglie Natalie lo è diventata, visto che ha guardato l'intera serie fino a tarda notte con lui. Leggete la recensione di Cavill di seguito e poi date un'occhiata alla nostra recensione di Arcane.

"Sì, mi è piaciuto davvero [Arcane]! Sono felice che tu me l'abbia consigliata, perché quando l'hai fatto sono andato subito a casa e ho detto: 'Ok, Natalie, al lavoro mi hanno detto che avrei dovuto guardare Arcane'. E lei: 'Oh, ne ho sentito parlare molto bene'. Non riuscivo a smettere di guardarla, e a un certo punto si era fatto molto tardi, così Natalie ha detto 'Bene, probabilmente dovremmo andare a letto', e io ho le ho risposto: 'No, no, no, no, no, no, no, devo continuare a guardarlo'. E lei: 'Sì, ok, sono d'accordo con te, dobbiamo assolutamente continuare a guardarlo'. È incredibile e sono molto grato che tu me l'abbia fatta conoscere, perché altrimenti me la sarei persa".

Cavill è noto per la sua passione per i videogiochi, quindi il suo amore per la serie League of Legends potrebbe non essere una sorpresa per alcuni. L'attore ha dichiarato in passato di amare i videogiochi perché sono un modo per sfuggire alla follia della sua vita quotidiana e di essere cresciuto giocando a giochi come Delta Force e Half-Life. Anche molto prima che Cavill venisse scritturato per il ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher, aveva ammesso di aver giocato a The Witcher 3: Wild Hunt due volte e mezzo, oltre a essere noto per aver assemblato i propri PC da gaming da solo.

Recentemente, Cavill ha confessato la sua ultima ossessione in fatto di gaming; ricordiamo che Cavill tornerà nei panni di Superman nel futuro del DCU diretto da James Gunn e Peter Safran.