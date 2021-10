Arcane: League of Legends, nella colonna sonora anche Sting e Imagine Dragons

A due settimane dal debutto di Arcane: League of Legends su Netflix, Riot Games annuncia la colonna sonora della serie TV ispirata al celebre videogioco. Tra gli artisti che ne faranno parte anche gli Imagine Dragons e Sting.

Arcane: League of Legends arriverà su Netflix il 7 novembre alle 3.00 ora italiana, subito dopo la finale dei mondiali di League of Legends: dato il forte legame con il videogioco a cui è ispirata, il primo episodio di Arcane debutterà su Netflix e Twitch in co-streaming.

In occasione dell'uscita di Arcane: League of Legends Riot Games ha riunito un team di artisti di successo per comporre la colonna sonora ufficiale della serie, da oggi disponibile in pre-salvataggio su tutti i principali servizi di streaming.

Si tratta di 11 brani di generi diversi che usciranno in 3 fasi, parallelamente alle uscite dei nuovi episodi, che saranno rilasciati in tre "atti". Di seguito, l'elenco dei brani con i relativi autori e le date a partire dalle quali saranno disponibili sulle principali piattaforme di streaming:

7 novembre

Playground - ft. Bea Miller

Our Love - ft. Curtis Harding, Jazmine Sullivan

Goodbye - ft. Ramsey

13 novembre

Dirty Little Animals - ft. Bones UK

Enemy - ft. Imagine Dragons e JID

Guns For Hire - ft. Woodkid

20 novembre

Misfit Toys - ft. Pusha T, Mako

Dynasties and Dystopia - ft. Denzel Curry, Gizzle, Bren Joy

Snakes - ft. Pvris, Miyavi

When Everything Went Wrong - ft. Fantastic Negrito

What Could Have Been - Sting ft. Ray Chen

Enemy è il brano eponimo di Arcane: League of Legends e sarà contenuto nell'episodio 5 della serie. La colonna sonora integrale sarà disponibile dal 20 novembre. Nell'attesa del debutto su Netflix, rivediamoci il trailer di Arcane League of Legends.